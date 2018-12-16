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Bahçelievler’de park halindeki otomobil yandı

Bahçelievler’de park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

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Fevziçakmak Mahallesi Orkide Sokak’ta park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Alevlerin sıçraması nedeniyle ön tarafta bulunan başka bir otomobilin ön kısmı ile bir iş yerinin tabelası da yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının başladığı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iş yerine ait tabela ve diğer otomobilde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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