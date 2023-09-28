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Güncel

Bahçelievler'de patlama yaşanan binada incelemeler tamamlandı

Bahçelievler'de doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın meydana geldiği binada ekipler çalışmalarını tamamladı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 21:50 - Güncelleme:
Bahçelievler'de patlama yaşanan binada incelemeler tamamlandı
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Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından polis, itfaiye, İGDAŞ ve belediye ekiplerince inceleme yapıldı.

Patlamanın yaşandığı binada yapılan incelemelerin bugünkü bölümü tamamlandı.

Binadan yarın sabah saatlerinde karot örneği alınması bekleniyor.

Belediye ekiplerinin binanın çevresindeki temizlik çalışmasını tamamlaması ve hasarlı araçların kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmış, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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