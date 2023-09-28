Bahçelievler'de patlama yaşanan binada incelemeler tamamlandı

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından polis, itfaiye, İGDAŞ ve belediye ekiplerince inceleme yapıldı.
Patlamanın yaşandığı binada yapılan incelemelerin bugünkü bölümü tamamlandı.
Binadan yarın sabah saatlerinde karot örneği alınması bekleniyor.
Belediye ekiplerinin binanın çevresindeki temizlik çalışmasını tamamlaması ve hasarlı araçların kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.
Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmış, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.