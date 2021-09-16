İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2021 Perşembe / 9 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5274
  • EURO
    10,0589
  • ALTIN
    481.12
  • BIST100
    1418.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçesinde altın buldu: Dedektif gibi tespit edip sahibine ulaştırdı
Güncel

Bahçesinde altın buldu: Dedektif gibi tespit edip sahibine ulaştırdı

Sivas'ta bir imamın görev yaptığı caminin bahçesinde bulduğu altınlar, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 20:40 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:40
ABONE OL

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Asr-ı Saadet Camisi'nin imam-hatibi Halil İbrahim Yüceal, cami bahçesinde kağıda sarılmış halde 2 yarım altın buldu.

Bir süre cami çevresinde altınların sahibini arayan ve bulamayan Yüceal, altınları polis ekiplerine teslim etti.

Altınların sarılı olduğu kağıdın elektrik faturası olduğunu fark eden ekipler, buradaki abone numarasından yola çıkarak altınların sahibinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Kaya olduğunu belirledi.

Altınlarını Üçlerbey Polis Merkezi'nden alan Kaya, "Altınları sardığım faturadan bulmuşlar beni. Nerede kaybettiğimi ben bilmiyordum. Camide namaz kılmıştım. Orada düşmüş. Bulanlardan Allah razı olsun. Torunumun düğünü olacaktı, onun için kullanacaktım." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.