Bahçesinde altın buldu: Dedektif gibi tespit edip sahibine ulaştırdı

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 20:40 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:40

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Asr-ı Saadet Camisi'nin imam-hatibi Halil İbrahim Yüceal, cami bahçesinde kağıda sarılmış halde 2 yarım altın buldu.

Bir süre cami çevresinde altınların sahibini arayan ve bulamayan Yüceal, altınları polis ekiplerine teslim etti.

Altınların sarılı olduğu kağıdın elektrik faturası olduğunu fark eden ekipler, buradaki abone numarasından yola çıkarak altınların sahibinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Kaya olduğunu belirledi.

Altınlarını Üçlerbey Polis Merkezi'nden alan Kaya, "Altınları sardığım faturadan bulmuşlar beni. Nerede kaybettiğimi ben bilmiyordum. Camide namaz kılmıştım. Orada düşmüş. Bulanlardan Allah razı olsun. Torunumun düğünü olacaktı, onun için kullanacaktım." dedi.