Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görmesi sona erdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yaptığı görüşme sona erdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yaptığı görüşme sona erdi.
MSB: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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