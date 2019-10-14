Bakan Akar açıklama yapıyor

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıyor. Bakan Akar'ın açıklamasında satır başları:

Harekat başarıyla devam ediyor, Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında.

YPPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırıdığı tespit ettik.

Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığını gördük.

Mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle.