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Bakan Akar, Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

AA15 Şubat 2022 Salı 17:58 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 17:58
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda yapılacak.

Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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