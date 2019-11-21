Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Barış Pınarı Harekatı'nda, bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda bölge temizlenmiş durumda.

145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı. 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanın doğusundan ve batısından tacizler olmaya devam ediyor. Ruslar ve ABD'lilerle konuşuyoruz

TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ’lıyı Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Irak'ın kuzeyinde 700 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

TSK’nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK’da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur.

PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1225 havan ve roket atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Rusya Federasyonu heyeti tarafından 29 Ekim sabahından itibaren Soçi Mutabakatı´nda belirtilen esaslar çerçevesinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat´ın Doğusu´ndan 34.000 YPG´linin 3 bin 260 ağır silahı ile birlikte 30 km derinlikteki Güvenli Bölge dışına çıkartıldığı bildirilmiştir. Aksi yöndeki bulgular Rusya Federasyonu ile görüşülmektedir.

(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz.

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK’dan 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir. 2 bin 709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 909 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.