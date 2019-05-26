24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tiflis'te 26 Mayıs Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen törenin ardından Başbakan Mamuka Bakhtadze ve Savunma Bakanı Levan İzoria ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, Kahramanlar Anıtını ziyaret ettikten sonra Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Başkent Tiflis’te Başkanlık Sarayında resmi törenle karşılanan Akar, Zurabişvili ile fotoğraf çekildikten sonra basına kapalı ikili görüşme gerçekleştirdi.
 

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, Zurabişvili ile bir araya geldi

Bakan Akar, Zurabişvili ile bir araya geldi

Atlamak istedi! Kurtarılınca koşarak kaçtı

Atlamak istedi! Kurtarılınca koşarak kaçtı

3 Fransız vatandaşına idam cezası verdiler

3 Fransız vatandaşına idam cezası verdiler

"CHP adayına yönelik protestoları doğru bulmuyorum"

'CHP adayına yönelik protestoları doğru bulmuyorum'

Fenerbahçe-Antalyaspor CANLI

Fenerbahçe-Antalyaspor CANLI

Sokak röportajında söylediği akılalmaz söz üzerine gözaltına alındı

Sokak röportajında söylediği akılalmaz söz üzerine gözaltına alındı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balonlar düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balonlar düştü

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı
 

POPÜLER HABERLER

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Füzelerle havalandılar!

Füzelerle havalandılar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA