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Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

İHA18 Şubat 2020 Salı17:30 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:30

İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından resmi törenle karşılanan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim arasında Genelkurmay Karargahında ikili bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim‘i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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