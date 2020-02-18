Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

İHA 18 Şubat 2020 Salı17:30 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:30

İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından resmi törenle karşılanan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim arasında Genelkurmay Karargahında ikili bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim‘i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.