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Bakan Akar, Kilis'te AFAD toplantısına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kilis'te incelemelerde bulundu

AA23 Şubat 2023 Perşembe 20:54 - Güncelleme:
Bakan Akar, Kilis'te AFAD toplantısına katıldı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile Kilis'e geldi.

İncelemelerde bulunan Akar, daha sonra Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantıya, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile protokol üyeleri de katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Akar ve beraberindekiler, Kilis'ten ayrıldı.

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