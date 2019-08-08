Bakan Akar KKTC'de konuşuyor

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak, çeşitli ziyaretler, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere KKTC'ye geldi.