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Güncel

Bakan Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nı da üstlenen Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 17:56 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:56
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye ve Libya arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için yurda gelen Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini ifade eden Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini kaydetti.

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