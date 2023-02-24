İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2023 Cuma / 4 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8889
  • EURO
    19,9383
  • ALTIN
    1100.58
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Akar Osmaniye'deki çalışmaları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'deki çalışmaları inceledi, çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

AA24 Şubat 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Bakan Akar Osmaniye'deki çalışmaları inceledi
ABONE OL

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçiğin deprem bölgesindeki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar, Osmaniye'deki çalışmaları inceledi.

Depremin yaralarının sarılmasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini incelemek için geldiği kentte, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne giden Akar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

- "YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Türkiye'nin, asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için el ele verdiğini ifade eden Akar, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız." diye konuştu.

Bakan Akar, bu süreçte gösterilen dayanışmadan dolayı dost ve kardeş ülkelere de teşekkür etti.

Akar ve beraberindekiler, çadır kente giderek depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla konuşan, taleplerini dinleyen Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Psikososyal Destek Çocuk Alanı'nı da ziyaret etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.