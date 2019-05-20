Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığı: Bakan Akar, RF Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi