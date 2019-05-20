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Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

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Milli Savunma Bakanlığı: Bakan Akar, RF Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi

MSB´den ''Milli Mücadele´ye Adım Adım'' paylaşımı

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