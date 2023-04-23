Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığına davet edilen şehit ve gazi çocukları ile yakından ilgilenen Bakan Akar, onlarla tek tek sohbet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Akar, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir." dedi.

Şehit ve gazilerin tüm milletin başının tacı olduğunu aktaran Akar, "Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız." diye konuştu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Akar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.