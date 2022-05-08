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Bakan Akar komuta kademesiyle sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 14:11 - Güncelleme:
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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti.

Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.

Hudut Karakol Komutanı'na Türk bayrağını öperek emanet eden Akar, daha sonra tedbirlere ilişkin brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi.

Akar ve beraberindeki komutanların hudut hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

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