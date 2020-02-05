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Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

05.02.2020  13:44 - Güncelleme: 05.02.2020  14:21

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Brüksel’de icra edilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yunanistan’da yapılacak Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur."

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