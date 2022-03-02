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Bakan Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası verildi.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 19:23 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 19:23
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildiği bildirildi.

Söz konusu madalyanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 1999 Kosova Müdahalesi sırasında NATO Kuvvetleri bünyesinde özgürlük ve barışa olan katkıları ile Kosova Cumhuriyeti'ne askeri ve güvenlik alanında vermiş olduğu destek ve gösterdiği iş birliği dolayısıyla tevcih edildiği kaydedildi.

  • Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani

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