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Bakan Akar'dan ABD'ye: S-400'leri kullanmak için aldık, satılamaz

'S-400'leri kullanmak için aldık' diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Başka ülkelere satılması gündemde değil. Ama ABD ile aramızdaki en büyük problem S-400 değil, PKK/YPG. Önce ABD'nin YPG terörist mi değil mi, karar vermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

18 Aralık 2020 Cuma 08:13 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 08:14
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, aralarında Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’nın da aralarında olduğu bir grup medya temsilcisini kabul ederek önemli açıklamalarda bulundu. 

ABD’nin yaptırım kararını değerlendiren Akar, “Temennimiz müttefiklerimizin uygun olmayan bu karardan dönmesi, orta ve uzun vade planlarımızın dikkate alınması. Ortadoğu’dan Kafkasya’ya baktığınızda Türkiye vazgeçilmez müttefiktir” diyerek şunları kaydetti: “S-400’leri mevcut durumumuz ülkemizin ve milletimizin hava ve füze savunması için aldık. Testleri, muayeneleri devam ediyor. Kullanmak için aldık başka ülkelere satılması gündemde değil. Kurulum sürecinde uzman arkadaşlarımız eğitim aldı. Emir-komutası bizim kontrolümüzde. ABD ile aramızdaki en büyük problem S-400 değil, PKK/YPG. Önce ABD’nin YPG’nin terörist mi, değil mi karar vermesi gerekiyor. Bunun adının konulması lazım. Yaptırımlar sıkıntı olabilir ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. İsrail İHA motorunu yapmayacağız deyince, kendi başımızın çaresine baktık.”

ORTAK MERKEZ AGDAM’DA

“Dağlık Karabağ’da ortak Merkez yeri olarak Agdam belirlendi. İnşaat çalışmaları yapılıyor. Başlarında generalimiz ve yaklaşık 100 personelimiz var. Hem eğitim veriyorlar hem de 2 özel mayın arama timi (ÖMAT) bölgeyi tarayacak. Ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor. Ruslar bu konuda dikkatli davranıyor.”

BIRAKIN ASKER İŞİNİ YAPSIN

“BMC Savunma sadece Türklerin kurduğu şirket. Emrinde hiçbir asker kalmadı. Konunun ‘Ordu satılmış’a gelmesi çok yanlış. TSK’nın bir günde topunu tüfeğini değiştiremezsiniz ama moral ve motivasyonunu etkileyebilirsiniz. Savunma, güvenlik, devlet meselesi. Bir takım siyasi çıkarlar için olayı mecrasından çıkarmayın bırak asker işini yapsın. 

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