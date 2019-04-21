Bakan Akar'dan Ege ve Akdeniz için mesaj: Antlaşmalara aykırı ihlallere son verin
Bakan Akar, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmaların açıkça ihlal edildiğini belirtti. Deniz hukuku uzmanları ise “Ege ve Akdeniz’de toplam 23 ada Lozan ve Paris Antlaşmaları gereği gayri askeri statüde bulunuyor” diyerek Yunanistan’ın buraları Türkiye’ye teslim etmesi gerektiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinin de katıldığı toplantının ardından Ege ve Akdeniz’deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin uluslararası antlaşmalara daima saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar “İyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Tüm komşularımızdan da aynı şekilde davranmalarını bekliyoruz” diye konuştu. Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yaşanan sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesi için çalıştıklarını dile getiren Akar, şunları söyledi:
GAYRİ ASKERİ STATÜ
Bu sorunlardan özellikle gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir. Antlaşmalara aykırı olan, dostluk ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmelidir. Bu adaların gayri askeri statüleri korunmalı, sürdürülmelidir. Değerli dostum Yunan meslektaşımdan, samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum. Öte yandan, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunmasında Türkiye’nin son derece kararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir.
HAVA SAVUNMA İHTİYACI
Türkiye’nin S-400 hava ve füze savunma sistemi tedarikine yönelik çalışmalarına ilişkin yapılan yorumları da değerlendiren Akar, şöyle konuştu: S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı, hava ve füze tehdidine karşı ülkemizin savunmasına yönelik bir tedbirdir. Bilindiği üzere, Yunanistan ve diğer bazı NATO müttefiklerinde de S-300 hava savunma sistemi bulunmaktadır. Ülkelerin bu konudaki kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Son olarak, Türkiye bir NATO müttefiki olarak ve ikili ilişkilerinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte, bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam etmektedir.”
ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR
Star’a konuşan deniz hukuku uzmanları ise Milli Savunma Bakanı Akar’ın açıklamasını “Gayri Askeri Statüdeki Adaların silahlandırılmasına tepki. En önemli mesaj” olarak değerlendirdi. Uzmanlar, uluslararası hukukun temelinin antlaşmalar olduğuna vurgu yaparak, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Antlaşmalarına göndermede bulunarak, Yunanistan’ın bu anlaşmaları ve ulusla arası hukuku ihlal ettiğini ifade etti. Yunanistan’ın, sadece kullanma hakkı verilen Kuzey Ege adaları ile 12 Ada bölgesindeki adaları 1960’lı yılların başından itibaren silahlandırdığına dikkat çeken uzmanlar, “Yunanistan açık bir şekilde 1923 Lozan Antlaşması’nın 12 ve 13. maddesi ile 1947 Paris Antlaşması’nın 14. maddesini ihlal etti” dedi.
SÖZ SAHİBİ DEĞİL
Deniz hukuku uzmanları “Yunanistan’ın Türkiye ile olan ilişkilerini düzeltmesi kendi menfaatinedir” dedi. Yunanistan’ın, “Adaları silahlandırmak suretiyle kullanma hakkını kaybettiği Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba adalarını” boşaltarak Türkiye’ye teslim etmesi gerektiği ifade edildi. Aynı şekilde, 12 Ada bölgesini de askerden arındırmasının gerektiğine de dikkat çekildi.
8 DEVLET 79 KEZ İHLAL ETTİ
Ege Deniz ve Akdeniz’de toplam 23 adet ada 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları gereği gayri askeri statüde bulunuyor. Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Adalara askeri karakol, askeri kışla, helikopter pisti ve keşif gözetleme sistemleri ile birlikte askeri birlik (özel kuvvetler dahil) konuşlandırdı. Son dönemde Yunanistan’ın girişimleri ile ABD ve İngiltere gibi müttefik ülkeler dahil üçüncü devletlere ait savaş gemileri tarafından Gayri Askeri Statüdeki Adalara liman ziyaretleri düzenleniyor. Böylece bu adaların statülerinin aşındırılmasında üçüncü ülkeler de alet ediliyor. Yapılan belirlemelere göre 8 devlet tarafından 7 Gayri Askeri Statüdeki Adaya 79 kez ihlal yapıldı.
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