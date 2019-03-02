Milli Savunma Bakanı Akar: Münbiç ve Fırat’ın doğusu için hazırlıklarımızı yaptık Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç ve Fırat’ın doğusuyla ilgili verdiği mesajda: 'Hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak' dedi.