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Milli Savunma Bakanı Akar: Münbiç ve Fırat’ın doğusu için hazırlıklarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç ve Fırat’ın doğusuyla ilgili verdiği mesajda: 'Hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, (Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri) Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak." dedi.

Bakan Akar, (Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." diye konuştu. 

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