Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'na kutlama telefonu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni görevi nedeniyle kutladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni görevi nedeniyle kutladı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları da ele alındı.
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