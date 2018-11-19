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Bakan Albayrak: 2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TürkAkım projesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

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İşte Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı o açıklama:
 
"2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı. Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun."
 
 

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