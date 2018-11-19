Bakan Albayrak: 2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TürkAkım projesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
İşte Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı o açıklama:
"2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı. Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun."
2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 19 Kasım 2018
Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/5hA9vhjW4e
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.