Bakan Albayrak'tan tahvil ihracı yorumu

Hazine'den tahvil ihracına 6 milyar dolar talep gelmesiyle ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Uluslararası piyasaların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi. Yeni ekonomi programı küresel finans çevrelerinden güçlü karşılık buldu' dedi.
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