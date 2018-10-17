Bakan Albayrak'tan tahvil ihracı yorumu Hazine'den tahvil ihracına 6 milyar dolar talep gelmesiyle ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Uluslararası piyasaların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi. Yeni ekonomi programı küresel finans çevrelerinden güçlü karşılık buldu' dedi.