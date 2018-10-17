Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Albayrak'tan tahvil ihracı yorumu

Hazine'den tahvil ihracına 6 milyar dolar talep gelmesiyle ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Uluslararası piyasaların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi. Yeni ekonomi programı küresel finans çevrelerinden güçlü karşılık buldu' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çekicinin iş kazası kamerada

Çekicinin iş kazası kamerada

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA