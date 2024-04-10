Bakan Bak Rize'de bayramlaşma törenine katıldı

Bakan Bak, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Programa, Bakan Bak'ın yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Bayramlaşmaya katılanlara yemek ikram eden Bak, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güzel bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Bakan Bak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı bizleri çok üzüyor. İnşallah Gazze'deki Müslümanların mücadelesinde kazanan İslam olacaktır. Özellikle 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşme yapıyor. Birleşmiş Milletlerden çağrılar yapılıyor. Diğer ülkelerden çağrılar yapılıyor. Umarım bu zulüm son bulur. Biz de bu zulmü kınıyoruz. Gazze'deki süreç tüm dünyayı üzüyor."

Yerel seçimlerin geride kaldığına işaret eden Bak, "Rize Belediyemiz yine Türkiye birincisi oldu. Onları tebrik ediyoruz. İnşallah daha iyi işler yapacaklar. Rahmi Başkan Rize'mizde güzel eserler ortaya koydu. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz de yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bayramda yaşanan trafik kazalarına da değinen Bak, "Herkesin huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Yolda dikkat etmelerini rica ediyoruz. İnşallah dönüş yolunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Sevdiklerimizi görelim. Dostlarımızla bayramlaşalım. Sıla-i Rahim yapalım ama dönüş yolunda dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, daha sonra Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki personelle bayramlaştı.