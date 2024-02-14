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Bakan Bayraktar Erzincan'a geçiyor! Maden kazası çalışmaları yakından koordine edilecek

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, yurt dışı programını yarıda keserek bu gece toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan'ın İliç ilçesine gideceğini açıkladı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar Erzincan'a geçiyor! Maden kazası çalışmaları yakından koordine edilecek
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Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden kazası sonrası 9 maden işçisine ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip etiklerini belirten Bayraktar, "Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim." ifadesini kullandı.

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