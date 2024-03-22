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Bakan Bayraktar: Hiçbir şeyden endişe etmeyin, devletimiz burada sizlerin yanında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Hiçbir şeyden endişe etmeyin, devletimiz burada, sizlerin yanında. İnşallah konutlar hızlı bir şekilde yükseliyor, bir kısmı teslim edildi, edilmeye devam edecek.' dedi.

AA22 Mart 2024 Cuma 20:46 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Hiçbir şeyden endişe etmeyin, devletimiz burada sizlerin yanında
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Bayraktar, Karataş Konaklama Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluşmasında, devletin 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk anından itibaren Hatay'da olduğunu söyledi.

Devletin, bütün imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek "asrın felaketi" dedikleri büyük hadisenin üstesinden gelebilmek için gayret ettiğini belirten Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Biz tekrar bu şehirlerimizi inşa ve ihya etmek, tekrar bu şehirlerimizdeki hayatı normale döndürmek için çalışacağız, gayret edeceğiz. Konutları yapacağız, tekrar normal hayatı sağlayacağız' dedi. Biz de onun ortaya koyduğu bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Geçen cuma günü yine Hatay'da olduğunu anımsatan Bayraktar, bugün doğduğu topraklara yeniden gelip vatandaşlarla iftarda bir arada olmak istediğini anlattı.

Bayraktar, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir şeyden endişe etmeyin, devletimiz burada, sizlerin yanında. İnşallah konutlar hızlı bir şekilde yükseliyor, bir kısmı teslim edildi, edilmeye devam edecek." dedi.

Bakan Bayraktar, Hataylıların Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik etti.

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