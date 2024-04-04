Bakan Bayraktar: İran bizim çok önemli bir tedarikçimiz

Resmi ziyaret çerçevesinde başkent Tahran'da bulunan Bakan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile bakanlık binasında bir araya geldi.



İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bayraktar ve Ovci ortak basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında konuşan Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde enerji sektöründe işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandığını, zaptın ve alınan kararların takibi için Tahran'da bulunduklarını belirtti.



Söz konusu mutabakat zaptının, enerji alanındaki işbirliğinin bir yol haritasını ortaya koyduğunu ifade eden Bayraktar, "İki ülkenin Sayın Cumhurbaşkanları, Türkiye ile İran'ın ticaret hacmini orta vadede 30 milyar dolara çıkarma hedefini koydular. Dolayısıyla bu ticaret hacmine ulaşılması için özellikle enerji ve tabii kaynaklar alanında, petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında iki ülkenin yapacakları birçok işbirliği alanları var." dedi.



Bayraktar, iki ülke arasında 30 yıla yakın bir süredir doğal gaz ticareti bulunduğuna işaret ederek doğal gazın Türkiye için oldukça önemli olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin, doğal gazı sanayi, elektrik üretimi ve konutlarda kullandığını dile getiren Bayraktar, "Dolayısıyla Türkiye'nin doğal gaz arzını kesintisiz bir şekilde sağlaması için birçok farklı kaynaktan doğal gaz ithalatı söz konusu. İran da bu anlamda bizim çok önemli bir tedarikçimiz." diye konuştu.



Bayraktar, iki ülke arasında 2026 yılında bitecek olan 30 yıllık doğal gaz anlaşmasının yeni dönemi için görüşmelerin devam ettiğini aktararak, "İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibarıyla başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp bu gaz tedariki anlaşmamızı daha da ileriye götürecek adımları atmış oluruz." ifadelerini kullandı.



Görüşmede yatırım konularının da tartışıldığını aktaran Bayraktar, özel sektörün doğal gaz üretiminin geliştirilmesi ve doğal gaz altyapı projelerine yatırım yapılması konuları ile ilgilendiğini dile getirdi.



Bayraktar, "Dolayısıyla bu konular da gündemimizdeydi hem Sayın Bakan'la hem ilgili şirketlerle bu projeleri de görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz." dedi.



İran Petrol Bakanı Ovci de Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülkenin enerji alanında işbirliğini artırmasının kararlaştırıldığını, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüştüklerini ifade etti.



Ovci, "Görüşmemizde Türkiye ile mevcut doğal gaz anlaşmasının uzatılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu sözleşme 2026 yılında sona eriyor. Sözleşme kapsamında bizim Türkiye'ye günlük 30 milyon metreküp doğal gaz göndermemiz gerekiyor." dedi.



İki ülkenin, gaz anlaşmasının uzatılması talebi doğrultusunda bugün resmi olarak İran Milli Gaz Şirketi ile Türkiye'nin BOTAŞ şirketi arasında müzakere yapılacağını belirten Ovci, şunları kaydetti:



"Öte yandan Türkiye ile İran arasında enerji işbirliğini artırma, Türk şirketlerin İran'da enerji alanına yatırım yapabilme konularını da ele aldık. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen şirketleri bize tanıtıldı ve biz de bugünden itibaren işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza başlayacağız."



Ovci ayrıca petrol ve doğal gaz sahalarının kalkındırılması, petrol tesisleri ve petrokimya sektörlerinde işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

