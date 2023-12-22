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Bakan Bayraktar, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu
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Sarıyer'deki Karadeniz Vakfı'nı ziyaret eden Bayraktar, faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığına geçen Bayraktar partililerle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapmak, ülkemizi enerji alanında tam bağımsız kılabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir gayret ve samimiyetle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu uğurda, milli çıkarlarımız neyse, ülkemizin faydasına, milletimizin yararına olan neyse onu tatbik edeceğiz, uygulayacağız. O politikalarla ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye, daha ileri seviyeye, büyük ve güçlü Türkiye hayaline ulaştırmak için gayret ediyoruz."

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