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Bakan Bolat Azerbaycan'da iş dünyasıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş adamları ile görüştü.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
Bakan Bolat Azerbaycan'da iş dünyasıyla görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'da temaslarına başladı. Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş adamları ile bir araya geldi. Bolat, iş adamlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere görüşmeden ayrıldı.

Bolat, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Ajansı (AZPROMO) ile Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği'nin (TÜİB) ortak organizasyonunda gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılacak. Forumun ardından Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek olan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

  • Ticaret Bakanı
  • Azerbaycan-Türkiye
  • iş adamları

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