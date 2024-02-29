Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eğer kadın kooperatifi kurarsanız Ticaret Bakanlığından 460 bin lira mal ve hizmet alımı için bir defaya mahsus 5 yıl için geçerli bu rakamı destek alıyorsunuz." dedi.

Bolat, Güngören Gösteri Merkezi'nde Zarafetin Dokunuşu Sergisi'nin açılışına katıldı.

Sergide konuşan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine önemli destekler verdiklerini söyledi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Eğer kadın kooperatifi kurarsanız Ticaret Bakanlığından 460 bin lira mal ve hizmet alımı için bir defaya mahsus 5 yıl için geçerli bu rakamı destek alıyorsunuz. Sonra bir personel için 204 bin lira, iki personel için 408 bin lira, bir yıl için istihdam desteği alıyorsunuz. Fuara sergiye mi katılacaksınız, 65 bin lira yine hibe desteği alıyorsunuz. Ondan sonra çarkları siz yürüteceksiniz. Evinizin nafakasını geçimine katkıda bulunacaksınız. Biz Ticaret Bakanlığı olarak çağrıya çıktık. İnternetten girin kadın kooperatifleri için Ticaret Bakanlığına başvuru olarak girerseniz, bu başvuruları yaparsınız inşallah da biz de o destekleri sağlarız size.

Bugün milli gelir rakamı açıklandı. 4 yıl önce 100 yılda bir olan büyük bir dünya salgınını atlattık. Ekonomimiz yüzde 1,9 büyüdü, 2020'de ertesi yıl 2021'de yüzde 11,5 büyüdük. Birden 2020 durgunlaştı sonra 2021'de yükseliş oldu. 2022'de yüzde 5,6 büyüdük. 2023'te bugün açıklandı yüzde 4,5 büyüdük. Zengin ülkeler ligi var OECD diye 37 üyeli onların arasında ikinci sıradayız. 101 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. 1 trilyon 100 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirde 13 bin 110 dolara yükseldi. Bu Türkiye'yi üst ülkeler ligine doğru taşıyacak."

Bolat, ihracatta iki gün sonra Adıyaman'da inşallah tarihin en yüksek şubat ayı ihracatını açıklayacaklarını belirterek, "Her ay tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşmaya başladık. Son 9 aydır dış ticaret açığını kapatıyoruz. Cari işlemler açığını kapatıyoruz." diye konuştu.

Bolat, serginin açılışın ardından Güngören'de Dolunay İş Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Bolat, daha sonra, AK Parti Haznedar Mahallesi İrtibat Bürosu'nda yaptığı konuşmada, Güngören'den komşularından, mahallelerinden kopmadıklarını belirterek, "Çocuklarımız burada dünyaya geldi, burada evlendiler ve hala Güngören'de yanınızdayız. Türkiye'mize hizmet yolunda Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle 9 aydır Ticaret Bakanı olarak görev yapıyoruz." dedi.



Güngören'in AK Parti döneminde tanıştığı belediyecilik anlayışının Haznedar Mahallesi'ne, Güngören'e, İstanbul'a ve Türkiye'ye çok şeyler kattığına işaret eden Bolat, "İstanbul ve Türkiye, yapılan yollara, ulaşım araçlarına, metrolara, tramvaylara, doğal gazın her yere ulaşması, temiz havalar, parklar, okulların yenilenmesi, binden fazla yeni hastanelerin yapılması, çocuklarımızın eğitim şartlarının düzelmesi gibi hizmetlere Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu yana şahitlik etti." ifadelerini kullandı.

Bolat, 31 Mart seçimlerinin önemli bir imtihan olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ondan sonra 4 yıl 2 ay seçim yok. Belediyelerde de 5 yıl seçim olmayacak biliyorsunuz. İstanbul'da geçen dönem, 5 yıl önce bir yol kazası oldu, olabilir, vatandaşlarımızın takdiridir. Başımızın üstünde yeri var, saygı duyuyoruz her zaman ama 25 yıl İstanbul'a Ankara'ya olan o hizmetler kervanı adeta durdu, sadece durmadı, geriye gitti. Yani 5 yıl kaybetmedik aslında bir 10 yıl kaybettik. 5 yıl boyunca yapılmayanlar ve şehrin 5 yıl geriye gitmesi. Önümüzde bir ay var. Hepimizin kapı kapı çalışması çok önemli. Herkesin akrabası, ailesi, çocukları, çevresi, arkadaşları, komşuları var. Mutlaka onlar ile konuşup ikna etmemiz lazım. İstanbul'umuzun Ankara'mızın büyükşehirlerde bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü olmamalı. Şehir, eğer hizmet alırsa şehrin değeri yükselir, evlerinizin, bahçelerinizin dükkanlarınızın değeri yükselir ama şehir kaybederse sizin de varlığınızın değeri düşer, bu kadar basit. Eğer, o zaman AK Parti kazanmış olsaydı, İstanbul çok büyük değer artışı kazanacaktı."

Bolat, Cumhur İttifakı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıklarında Güngören'nin daha büyük hizmetler alacağını kaydetti.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından Haznedar Mahallesi'nde İlkyuva ile Posta caddelerini ziyaret ederek esnaflarla görüştü.