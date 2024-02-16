Bakan Bolat: Dış ticaret açığı 97 milyar dolara düştü

Bakan Bolat, Antalya Ticaret Odası'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki hükümetin 21 yılda çok şeyi başardığını söyledi.

Milli gelirin 4,5 kat artarak, 230 milyar dolardan 1 trilyon 75 milyar dolara çıktığını ifade eden Bolat, "İki hafta sonra, 1 Mart'ta dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında inşallah 1 trilyon 100 milyar dolara ulaştığımızı göreceğiz. Kişi başına milli gelirimiz de 12 bin 500 doları aştı. 12 bin 650 dolar. Orada da son rakamı 1 Mart'ta alacağız. Daha önemlisi on üç çeyrektir büyüme gösteriyoruz." diye konuştu.

Dünya için 2023 yılının zor geçtiğini, batı ülkelerinin son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek için 20-25 kat faiz oranlarını artırdıklarını ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Almanya, İngiltere, Fransa, hepsinin teknik olarak resesyonda olduklarını gördük. Bizim için niye önemli? Bize en çok turist gönderen ülkeler. Bizim en çok ihracat yaptığımız ülkeler. Avrupa Birliği bütününde yüzde 41 ihracatımız söz konusu. Bu anlamda Avrupa'nın canlanması, büyümesi bizim için iyidir. Özellikle mal ve hizmet ihracatımızı arttırarak büyümemizi destekleyeceğiz. Hamdolsun 1973'te yılda bir milyar dolar ihracat yapan bir ülkeydik. 1987 ekim ayında ayda 1 milyar doları başardığımızda çok sevinmiştik. Ve bugün itibariyle günde bir milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke konumuna geldik. 2002'deki 36 milyar dolar mal ihracatımızı 7,5 artışla 256 milyar dolara çıkarmıştık. Allah'a şükürler olsun bugün itibarıyla bunun üstüne 1,5 milyar dolar daha ekledik. Ve yıllıklandırılmış olarak 257,5 milyar dolara ulaştık. Haziran'dan bu yana her ay Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamlarını açıklıyoruz. Ağustos'tan bu yana da her ay ithalatımızda azalış rakamları açıklıyoruz."



"KÜRESEL TİCARETTE 2023'TE GERİLEME VAR"



Ağustos'tan bu yana her ay dış ticaret açığında azalış rakamları açıkladıklarını dile getiren Bolat, "Yıllık bazda, 2022'de 110 milyar dolara çıkan dış ticaret açığını 2023'te 106'ya düşürdük. Bugün itibarıyla 97 milyar dolardayız. Bu azalmaya devam edecek. Bunu nasıl başarıyoruz? İhracatımızı biraz daha arttırarak. Zor şartlara rağmen. Dünyada öyle 'Bana malını gönder, bekliyorum.' diyen bir talep yok." dedi.



İhracatın, çok zor şartlarda, çok büyük uğraşlarla yapıldığını anlatan Bolat, şöyle devam etti:



"Dünya'da talep düştü. Küresel ticarette 2023'te gerileme var. Küresel büyümede yavaşlama var, durgunluk söz konusu. Böyle bir yılda biz Allah'a şükür dengeli bir büyüme ve makul bir ihracat artışıyla yılı kapadık. Ama 2024'te dış ticarette iddialı hedeflerimiz var. İnşallah ihracatımızı yüzde 4-5 arası artırarak, mal ihracatında 267 milyar dolara yükselmek."

"DIŞ TİCARETE DAYALI BÜYÜMEDE BAŞARILI OLACAĞIZ"



Bakan Bolat, 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2023'te 100 milyar dolara çıktığını ifade ederek, bunun içinde turizm, taşımacılık, fuarcılık, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ihracatı, bilişim, danışmanlık ve yazılım sektörü gibi kalemler olduğunu söyledi.

Hizmet ihracatında 2024 yılında hedeflerinin 110 milyar dolar olduğunu dile getiren Bolat, "Olağanüstü bir jeopolitik ya da ciddi siyasi, askeri bir gerilim olmazsa, bir salgın durumu hissetmezsek, 2024 yılında dış ticarete dayalı büyümede başarılı olacağız. Daha iyi rakamlara ulaşacağız. Bunu, ihracatı mal ve hizmetlerde arttırarak ithalatı azaltarak başaracağız." diye konuştu.

Bolat, cari işlemler dengesinin, döviz sıkıntısına neden olması açısından her zaman başlarını ağrıtan bir konu olduğunu belirterek, "Geçen sene mayıs ayında dış ticaret açığı yıllıklandırılmış olarak 122 milyar dolardı. Bu ay itibarıyla 97 milyar dolardayız. Yine mayıs ayı itibarıyla cari açığımız 60,1 milyar dolardı. Tavandı. Cari açığı 2023'te 45,2 milyar dolarla kapatıyoruz. Şu müjdeyi verebilirim; mart-nisan aylarına geldiğimizde cari açığımız 30 milyar dolara kadar gerilemiş olacak." diye konuştu.

"ANTALYA, DÜNYANIN TURİZM BAŞKENTLERİNDEN BİRİ OLDU"



Bolat, Antalya'nın son 20 yılda çok büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'nin milli geliri 4,5 katı artarken, Antalya'nın bunun iki katından fazla bir gelişme gösterdiğini dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Antalya, dünyanın turizm başkentlerinden biri oldu. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da, Uzak Doğu'da bilinen ve turizm için görülmek istenen çok güzel bir şehrimiz. Ülkemizin milli gelirine çok iyi katma değer sağlıyor. Dış ticaretine baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 130. Antalya, 2,2 milyar dolar ithalatı olan bir şehrimiz. Önü çok açık. Ama en önemlisi hizmetler ticareti ve turizmde adeta çağ atladı. Türkiye'nin 100 milyar dolara ulaşan hizmetler gelirinin 54 milyar doları turizmden geldi. 57 milyon turistin işte 5,5-6 milyonu bizim kendi vatandaşlarımız. 51 milyonun üçte biri Antalya'ya geldi. Türkiye'nin dünyaya açılan İstanbul'dan sonraki ikinci büyük kapısı. Antalya Havalimanı, 30 milyon yolcuyu geçen yıl itibariyle ağırladı. Bu da gösteriyor ki Antalya, Türkiye ölçeğinde büyüdü, gelişti, refahı arttı. Ve Türkiye'nin beşinci büyük şehri haline geldi. Yani 2000 yılında Antalya ilk 15'in içinde ancak vardı. 15'ten 5'inciliğe yükselmek çok büyük bir başarı."

Antalya Ticaret Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar da Antalya'nın 2023 yılında, 16 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi ile şimdiye kadar ki en yüksek turist sayısına ulaştığını anımsattı.

Kaliteli tesisler, nitelikli işgücü, eşsiz ören yerleri ve kültürel mirası ile Antalya'nın her yıl daha fazla ziyaretçi aldığını vurgulayan Bahar, "Beklenmedik bir gelişme olmaz ise 2024'te, yeni bir rekor kıracağız." dedi.

Toplantıya Antalya Valisi Hulisi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile ATSO üyeleri katıldı.