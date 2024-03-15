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Bakan Bolat: Döviz yeterliliğine sahip olmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatı arttırmak için her yerde geziler yapıyoruz. İhracatçılarımıza yeni pazarlar buluyoruz. İthalatı da azaltmaya çalışıyoruz. Zorunlu ithalatta yapacak bir şey yok ama gerekli olmayan ya da ülkemize zarar veren ithalat gördüğümüzde tedbirleri alıyoruz. Dış ticaret açığımızı 9 ayda 29,2 milyar dolar düşürdük. Cari işlemler açığımızı 9 ayda 22,6 milyar dolar düşürdük. Bununla döviz kurumuzun istikrarlı olmasını, baskı altında kalmamasını, döviz yeterliliğine sahip olmayı hedefliyoruz.' dedi.

AA15 Mart 2024 Cuma 20:26 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Döviz yeterliliğine sahip olmayı hedefliyoruz
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Bolat, Konya'nın Karapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen Karapınar Halk Buluşması Programı'na katıldı.

Salonda gördüğü heyecan, coşku ve dayanışmanın 31 Mart'ta zaferi getireceğini ifade eden Bolat, AK Parti'nin 2002'den bu yana yaptığı hizmetlerden ötürü girdiği seçimlerden galip çıktığını vurguladı.

KARAPINARLAR'DAN KURUM İÇİN DESTEK SÖZÜ

Bolat, Karapınarlılardan hemşehrileri İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum için destek isteyerek, şöyle konuştu:

"Murat Kurum, 5 yılda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında başarılı görevler yaptı. Hem çalıştı hem afetler olduğunda Cumhurbaşkanımızla birlikte koştu. Kısa bir sürede o afetlerin etkilerini kaldırdı. Kurum, Karapınar'a da çok şey yaptı. Karapınarlılardan Kurum için dua rica ediyorum. Bir de söz istiyorum, her birinizin İstanbul'da çok sayıda hemşehrileriniz, akrabalarınız vardır. Onlara lütfen telefon açın. Kurum'un nasıl değerli bir belediye başkan adayı olduğunu ve İstanbul'da neler kazandıracağını anlatın."

"TARIMSAL İHRACATI 2,5 MİLYAR DOLARDAN 31 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK"

Tarımda Türkiye'nin büyük ilerleme yakaladığını anlatan Bolat, "28 milyar dolar tarımsal üretimi 60 milyar dolara çıkardık. Tarımsal ihracatı 2,5 milyar dolardan 31 milyar dolara yükselttik. Çalışan, hizmet eden ancak bunu başarabilir. Gittiğimiz ülkelerde görüyoruz. Türkiye, bugün dünyada cari yani bugünkü döviz kurları temelinde 17'inci büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11'inci büyük ekonomi. Ordumuz güçlendi, savunma sanayisinde harika işler yapıyoruz." diye konuştu.

"DÖVİZ YETERLİLİĞİNE SAHİP OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bolat, ihracattan sorumlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhracatı arttırmak için her yerde geziler yapıyoruz. İhracatçılarımıza yeni pazarlar buluyoruz. İthalatı da azaltmaya çalışıyoruz. Zorunlu ithalatta yapacak bir şey yok ama gerekli olmayan ya da ülkemize zarar veren ithalat gördüğümüzde tedbirleri alıyoruz. Dış ticaret açığımızı 9 ayda 29,2 milyar dolar düşürdük. Cari işlemler açığımızı 9 ayda 22,6 milyar dolar düşürdük. Bununla döviz kurumuzun istikrarlı olmasını, baskı altında kalmamasını, döviz yeterliliğine sahip olmayı hedefliyoruz."

Bolat, daha sonra Büyükşehir Belediyesince ilçeye kazandırılan Karapınar Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisinin açılış törenine katıldı.

Eğitim merkezinin hayırlı olmasını dileyen Bolat, açılış kurdelesini öğrencilere kestirdi.

Bolat daha sonra Ereğli ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen İş Dünyası ve Sektör Buluşması programına katıldı.

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