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Bakan Bolat duyurdu! İstanbul Havalimanı ve Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.' dedi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Bakan Bolat duyurdu! İstanbul Havalimanı ve Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Bolat şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar neticesinde: İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirilmiştir.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.

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