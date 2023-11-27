Bakan Bolat duyurdu! İstanbul Havalimanı ve Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Bolat şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar neticesinde: İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirilmiştir.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.