Bakan Bolat duyurdu! İstanbul Havalimanı ve Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Bolat şu ifadeleri kullandı:
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan operasyonlar neticesinde: İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirilmiştir.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 27, 2023
Yapılan operasyonlar neticesinde:
İstanbul Havalimanında,
10 kilo 520 gram kokain
9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain;
Ceylanpınar Gümrük Kapısında,
3 kilo 450... pic.twitter.com/mxjk0rj8eI