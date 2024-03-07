Bakan Bolat: Kadınların iş gücüne katılım oranı arttı

Bolat, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Biz güçlüysek birlikte güçlüyüz" programına iştirak etti.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, toplumun temelinin, ailenin de temelinin kadın olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'de toplumun her kesimine yer verildiğine işaret eden Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı reformlar sayesinde kadınların toplumun her alanında yer aldığını bildirdi.

"Kadınların AK Parti döneminde toplumda aldıkları çok büyük ilerleme ve mesafe, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetlerinin yaptığı reformlar sayesinde olmuştur." ifadelerini kullanan Bolat, kadınların da bu dönemde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na destek verdiklerini dile getirdi.

Bolat, AK Parti döneminde kadınlar için yapılan reformlardan bahsederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Aile mahkemeleri 2003'te kuruldu. Eşit işe eşit ücret ilkesi 2003'te getirildi. Erkeklere yüksek ücret, aynı işi yapan kadınlara düşük ücret uygulamasına son verildi. Kadın erkek eşitliği 2004'te anayasaya eklendi. Aile içi şiddet ve kadına şiddet 2005'te suç olarak tanımlandı. Töre ve namus cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına 2005'te alındı. Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik hakkı 2008'de getirildi. Yüksek öğretimde ve okullarda başörtüsü yasakçılığı 2008'de ortadan kaldırıldı. Kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirildi ve pozitif ayrımcılık getirildi. Aynı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011'de kuruldu. Annelik izini getirildi 2011'de. Kadınlara doğum yardımı uygulaması başladı. Okula çocuklarını gönderen annelere eğitim yardımı kadınların hesaplarına yatırıldı. Evlerinde ürettikleri ürünleri internetten satmak isteyen kadınlara 2019'da vergi muafiyeti getirildi. Kadınlara şiddet görmeleri halinde tarafsız avukat, ücretsiz avukat uygulaması 2022'de geldi. Kadınların evlenmeden önceki kızlık soyadlarını kullanma özgürlüğü 2023'te getirildi. Bunun gibi birçok reformlar yapıldı."

Bolat, kadınların ekonomideki yerini ve bunların istatistiklere yansımalarını anlatarak, kadınların iş gücüne katılım oranının arttığını ve kadınların gelir kazanarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Kadınların bürokrasi, yöneticilik ve girişimcilikte daha fazla yer aldığını bildiren Bolat, AK Parti kadrolarının kızların okula gönderilmesi için birçok kampanyaya imza attığını söyledi. Bolat, bu kampanyalar sayesinde okullaşma ve okuryazarlık oranının arttığını belirtti.



KADIN KOOPERATİFLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Bakan Bolat, AK Parti'den önce 3 bin 600 dolar olan kişi başına milli gelirin geçen yıl 13 bin 110 dolara çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşam kalitesi, artan refah düzeyi, artan tüketim düzeyi zaten bunu gösteriyor. Sokakta, iş yerinde, oturulan yerlerde, bakanlıklarda, özel sektörde, toplumun her kesiminde bunları görmek mümkün. Kadın, çocuklarının iyi yetişmesini, iyi eğitim almasını istiyor. İyi bir aile kursun, iyi bir hayat seviyesine sahip olsun istiyor. İşte verdiğim örnekler AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın başarıları. O yüzden inşallah durmak yok, yola devam diyoruz."

Bakanlık olarak kooperatiflere büyük destekler verdiklerini anlatan Bolat, 1000'e yakın kadın kooperatifi olduğunu ve kadınlara iş kurarken destek sağlıklarını söyledi. Bolat, "İş yeri kurarken makine demirbaş alımında 400 bin lira nakit hibe desteği veriyoruz. Fuara katılırsa 60 bin lira destek veriyoruz hibe olarak. Bunları da zaten AK Parti hükümetleri getirdi. Yani AK Parti'den önce böyle bir şeyler yoktu. Geçen yıl bu rakamlar yarı yarıya daha azdı." diye konuştu.



"BİR OYUN ÇOK ÖNEMLİ VAR."

Bakan Bolat, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzde 31 Mart seçimi var. Bakın 4 şeyin pişmanlığı geri gelmiyor. Birisi kaybettiğimiz sevdiklerimiz. Birisi kaybettiğimiz sağlığımız. Atılan ok geri gelmiyor. Kaçırılan fırsat geri gelmiyor. 2019'da çok kişi İstanbul ve Ankara seçimleri için üzülmüştü. İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi sadece 13 bin 800 oyla kaybedilmişti. 13 bin 800 oy demek 6 bin 900 artı eksi oy demek. O 6 bin 900 kişi AK Parti, Cumhur İttifakı adayına oyunu kullanmış olsaydı, seçim Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım'ın kazandığı bir seçim olacaktı. Şunu demek istiyorum. Bir oyun çok önemi var. 10 oyun, 100 oyun çok önemi var. Sizler hepiniz rüştünüzü ispat ettiniz. 22 yılda AK Parti'ye, AK kadınlar, AK gençler olarak 17 seçim kazandırdınız. Son 2 dönemde Cumhur İttifakı'nı baştacı ettiniz. Her biriniz 50 kişiye ulaşabilir, etkileyebilirsiniz birebir ikna yoluyla. WhatsApp gruplarınız var. Paylaştığınız bir sürü paylaşımlar, gruplar var. 31 Mart için mutlak surette AK Parti'nin yaptıklarını, Cumhur İttifakı'nın önemini ve Ankara'nın 2019'daki seçim sonucuyla neler kaybettiğini, 5 yıl değil aslında 10 yıl kaybettiğini, çünkü 5 yıl hizmet yapılmadı ve 5 yıldır da hizmetler geriye gitti. Kaybedilen 10 yıl, bir 10 yıl daha kaybedilmemesi için pırlanta gibi geçmişi belli, yaptıkları, hizmetleri belli, kariyeri belli, halk için büyük hizmetler yapan Turgut Altınok'u Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için altın bir fırsat var ve bunun için sadece 22 gün kaldı. Bu salondan çıkar çıkmaz sizlerden rica ediyoruz. Hep birlikte çalışmaya devam edelim. Ne kadar çok kişiye ulaşır ikna edersek zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Ankara 1 Nisan'dan itibaren altın bir dönemin inşallah başlangıcına sahip olacaktır. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz."

Bolat, konuşmasının ardından Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'e çiçek takdim etti.

Programa, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile ilçelerden gelen kadınlar katıldı.

