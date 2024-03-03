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Bakan Bolat, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefleri üzerinde istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

AA3 Mart 2024 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile görüştü
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile bir araya geldiklerini belirtti.

Türk şirketlerinin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başlatılan mega projelerde aktif rol alması konusundaki niyetlerini yinelediklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede, 2023'te 6,8 milyar doları bulan ticaret hacmimizi orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Giderek çeşitlenen ticaretimiz, iki ülkede artan firma sayımız, güçlenen yatırımlarımız ile 2024 yılının Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin zirvesi olacağına inanıyoruz."

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
  • Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi

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