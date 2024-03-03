Bakan Bolat, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile görüştü

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile bir araya geldiklerini belirtti.

Türk şirketlerinin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başlatılan mega projelerde aktif rol alması konusundaki niyetlerini yinelediklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:



"Görüşmede, 2023'te 6,8 milyar doları bulan ticaret hacmimizi orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Giderek çeşitlenen ticaretimiz, iki ülkede artan firma sayımız, güçlenen yatırımlarımız ile 2024 yılının Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin zirvesi olacağına inanıyoruz."