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Bakan Bolat: Türkiye'nin milli geliri iki hafta önce tarihi bir rakama ulaşarak bir trilyon doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ta yerleşik Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıdaki iş insanları ve STK temsilcilerine Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri de anlatan Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin iki hafta önce tarihi bir rakama ulaştığını ve bir trilyon doları aştığını söyledi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 19:02 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye'nin milli geliri iki hafta önce tarihi bir rakama ulaşarak bir trilyon doları aştı
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Bolat, başkent Londra'da Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda, aldığı resmi davet üzerine ülkede bulunduğunu ve İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile ikili görüşmesinin yanı sıra Türk ve İngiliz iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiğini ifade etti.

İki ülkenin ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu ancak turizm, finans ve birçok sektörde ilişkilerin geliştirilebileceğini dile getiren Bolat, ülkeler arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) ağırlıklı olarak sanayi ürünlerini kapsadığını ve demir çelik ve tarım ürünleri gibi alanların anlaşma dışında kaldığını söyledi.

Bolat, buna rağmen anlaşmanın çok iyi ilerlediğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 19 milyar dolara yaklaştığını anımsatarak, "Bu iyi bir rakam. Bunun içinde 12,5 milyar dolar bizim ihracatımız. 6 milyar dolar dış ticaret fazlası verebiliyoruz." dedi.

Güncellenecek STA için eğitim, sağlık, lojistik, ulaştırma, finans, telekomünikasyon ve ortak yatırımların gündemde olduğunu ve tarım ürünlerine ilişkin bazı tavizlerin sağlanması konusunda, karşılıklı tavizler verilmesi konusunda iki ülkenin tekliflerde bulunduğunu dile getirdi.

Böylece, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın bu sabah STA'nın güncellenmesine ilişkin müzakereleri başlatmaya karar verdiğini kamuoyuna açıkladıklarını aktaran Bolat, müzakerelerin ilk turunun 10 Haziran haftasında yapılacağını söyledi.

Bolat, iki ülke arasında turizm sektöründeki ilişkinin de iyi seviyede olduğunu ve geçen yıl Türkiye'yi 3,8 milyon İngiliz turistin ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞI GERİLİYOR

Toplantıdaki iş insanları ve STK temsilcilerine Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri de anlatan Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin iki hafta önce tarihi bir rakama ulaştığını ve bir trilyon doları aştığını söyledi.

Bolat Türkiye'nin mal ihracatının da 256 milyar dolara çıktığını belirterek, "Bu yılki hedefimiz 267 milyar dolar, yani mal ihracatımızı yüzde 4 artırmak." dedi.

Türkiye'nin İngiltere gibi hizmetler ülkesi olduğunu ifade eden Bolat, toplam hizmetler gelirinin 100 milyar dolar olduğunu, bunun 54 milyar dolarını turizm, 40 milyar dolarını lojistik, 2,5 milyar dolarını sağlık ve 800 milyon dolarını eğitimin oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Bolat, "Bu yıl 110 milyar dolar hizmetler ihracatı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin cari açığının gerilemeye devam ettiğini kaydeden Bolat, şubat ayı rakamlarının nisanda açıklanacağını ve cari açığın 31-32 milyar dolara gerilemesinin, mart verilerinde ise cari açığın 30 milyar doların altına inmesinin beklendiğini ifade etti.

Bolat, orta vadede Türkiye'nin cari açığının makul seviyeye gerileyeceğini sözlerine ekledi.

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