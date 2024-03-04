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Bakan Bolat'tan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine vurgu: Gelecek vizyonu açısından çok kıymetli

Suudi Arabistan'da 27. Uluslararası İş Forumu (IBF) kapsamında gerçekleştirilen Yerleşik Müteahhitlerle İşbirliği Toplantısı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Al-Falih'in gösterdiği yakın işbirliğini, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelecek vizyonu açısından çok kıymetli buluyorum. Önümüzdeki dönemde gerek karşılıklı yatırımlar gerekse de müteahhitlik hizmetlerinin, ikili ekonomik ilişkilerimizin başlıca unsurları arasında yer almaya daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum.' dedi.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine vurgu: Gelecek vizyonu açısından çok kıymetli
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Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih'in de iştirak ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan toplam 3 trilyon dolarlık yatırım ve müteahhitlik projelerinden küresel ölçekte saygınlığını kanıtlamış Türk firmalarının da arzu edilen payı almaları adına Al-Falih'in teşvik edici yönlendirmeleri olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Al-Falih'in gösterdiği yakın işbirliğini, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelecek vizyonu açısından çok kıymetli buluyorum. Önümüzdeki dönemde gerek karşılıklı yatırımlar gerekse de müteahhitlik hizmetlerinin, ikili ekonomik ilişkilerimizin başlıca unsurları arasında yer almaya daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum."

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