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Bakan Bozdağ'dan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarına ilişkin sözleri nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı kınadı.

AA24 Nisan 2022 Pazar 18:11 - Güncelleme:
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Bozdağ, Twitter hesabından, tarihin sadece tarih bilimi ve tarihçiler ile diğer ilgili bilimlerin ve bilim insanlarının konusu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim insanlarına bırakması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tarihi hakikatler, siyasi kararlarla siyasilerin, ülke yöneticilerinin veya ülkelerin açıklamalarıyla ya da ülkelerin Meclislerinin kararlarıyla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği gibi mahkeme kararlarıyla da değişmez ve değiştirilemez.

1915 olayları hakkında milletimize, ecdadımıza, tarihimize ve devletimize yapılan iftiraları tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum. Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez."

  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
  • ABD Başkanı Joe Biden
  • 1915 olayları

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