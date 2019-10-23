Dışişleri: Pompeo, YPG/PKK'lı teröristlerin çekildiği bilgisini teyit etti

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
- AA
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD askeri yetkililerinin, Türkiye'nin askeri makamlarına YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etti.
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