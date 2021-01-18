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Bakan Çavuşoğlu: Almanya ile mutabık kaldık

Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.' dedi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:04
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 

Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.

(AB ile yeni sayfa)

Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır.

Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz.

Yunanistan ile tüm konuları görüşmeye hazırız.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları:

(Akdeniz'de Yunanistan ile gerilim) 

Karmaşık konular ama çözümsüz değil

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum.

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