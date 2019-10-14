Bakan Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.
- AA
Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.
Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.
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