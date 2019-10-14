Bakan Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.