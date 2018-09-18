Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Başbakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
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