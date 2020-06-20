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Bakan Çavuşoğlu: Gücümüzü dünyaya gösterdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik.'

20 Haziran 2020 Cumartesi 11:02 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:02
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