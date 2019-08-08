Bakan Çavuşoğlu konuşuyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı Basın Toplantısı'nda soruları yanıtlıyor. İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız "Yeniden Asya" girişiminin uygulamaya geçirilmesi konusunda talimat verdi.

(ABD ile Barış Koridoru mutabakatı) Çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz, alınacak kararlarda müşterek harekat merkezi kurulması önemli.

Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir.

8Mutabakat'ın) Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz.