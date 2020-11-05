İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Kasım 2020 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4366
  • EURO
    10,0032
  • ALTIN
    522.708
  • BIST100
    1183.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Mükemmel seviyedeki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek adımları
Güncel

Bakan Çavuşoğlu: Mükemmel seviyedeki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek adımları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile baş başa görüştü. Çavuşoğlu mesajında, 'Mükemmel seviyedeki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası konulardaki mutabakatımızı teyit ettik.' ifadelerini kullandı.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:12
ABONE OL

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı vesilesiyle Antalya'da bulunan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, "Mükemmel seviyedeki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası konulardaki mutabakatımızı teyit ettik." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.