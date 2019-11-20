Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
TRT Haber
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