Bakan Çavuşoğlu: Şimdi Türkiye, daha büyük atılımların yapılacağı bir döneme giriyor

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Antalya Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı"nda, havası, doğası, kültür ve tarihiyle milyonların gelmeyi iple çektiği eşsiz şehir Antalya'yı gönülden selamladığını söyledi.

Antalya'nın tarımın, turizmin, eğitimin, sanayi ve üretimin lokomotifi olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini, 3 Kasım 2002'de ilk seçim zaferini aldıkları zamanki heyecanın katbekat fazlasını yaşadığını vurguladı.

"Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm depremzedelere sabır ve sağlık dileyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Doğup büyüdüğüm Antalya'mıza hizmet için kolları sıvadığımızda henüz 33 yaşındaydık. 14 Ağustos 2001'de partimizin kurucu üyesi olduğum günden itibaren, Antalya'mız, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalıştık. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolculuğun başında ortaya koyduğumuz vizyon ve inanç işte bugünün Türkiye'sini meydana getirdi. İlk gün 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demiştik. Öyle de oldu. 21 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gelmiş olduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi. Milletimizin desteği ve duasıyla ülkemizi yatırımlarla eserlerle demokrasi ve büyük kalkınma hamleleriyle ileriye taşıdık. Tüm şehirlerimize havalimanları, hastaneler, üniversiteler, yurtlar, yollar, köprüler, organize sanayi bölgeleri, barajlar, konutlar, gençlik merkezleri, okullar, stadyumlar yaparak şehirlerimizin marka değerlerini yükselttik."

Çavuşoğlu, 81 ile yatırım yaptıklarını, yapılamaz denilenlerin, hayal bile edilemeyenlerin gerçekleştirildiğini, dünyada yankı uyandıran vizyon projelerin bu topraklardan yükseldiğini vurguladı.

Hain darbe teşebbüsünden yıkıcı sokak olaylarına, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik ve siyasi sabotaj girişimlerine kadar nice badireyi birlikte atlattıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, 11 ili ve tüm yurdu derinden etkileyen depremlerin açtığı yaraları da milli seferberlikle yine beraber sardıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kutlu bir yürüyüşte olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu yürüyüşün gücünü, 100 yıl önce Milli Mücadele'mizi başarıya ulaştıran manevi mirastan alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü, son 21 yılda yarım kalan hikayeleri tamamlayarak yarına bıraktığımız mega projelerden, Türkiye'ye sırtını dayayıp sesini daha gür çıkaran mazlum coğrafyadan alıyoruz. Şimdi Türkiye, daha büyük atılımların yapılacağı, daha büyük hizmetlerin hayata geçeceği bir döneme giriyor. Diyoruz ki: Başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasından Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyasında dokundukları tüm insanlığın ortak vizyonu olduğunu anlattı.

- "TÜRKİYE YÜZYILI'NI TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPACAĞIZ"

Medeniyet havzası Akdeniz'den aldıkları ilhamla gönülleri birbirine bağlayıp, küresel düzeyde barış ve huzura öncülük ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ukrayna'dan Filipinler'e, Afganistan'dan Somali'ye barışı hakim kılmak için çaba sarf eden, arabuluculuk yapan biziz. Savaşın ortasında Rusya ve Ukrayna'ya İstanbul Tahıl Anlaşması'nı imzalatarak, dünyada her bir haneye yardım edebilen biziz. Herkes birbiriyle kavga ederken normalleşme adımlarıyla istikrarı tesis eden biziz. Barış diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nda, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyecek küresel barışa, adalete daha fazla katkı sağlayacağız. Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatı'nda birleştirdik, bir rüyayı gerçeğe çevirdik. Balkan Türklerinden Kırım Tatarlarına, Uygur ve Ahıska Türklerinden Karabağlı gardaşlarımıza, soydaşına her zaman her yerde sahip çıkan biziz. Çünkü geldiği yeri bilmeyenin dönecek yeri de olmaz. Lider diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nı Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız."

Vizyoner ve yenilikçi diplomasi anlayışıyla krizler arasında bunalmış insanlığa çözüm yolu gösterip, tıkanan küresel diplomasiye taze fikirler ürettiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu ile dünyanın Antalya'yı konuştuğunu anlattı.

Forumda 17 devlet ve hükümet başkanını, 80 bakanı, 40 üst düzey uluslararası teşkilat temsilcisini Antalya'da buluşturduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Hariciye Teşkilatımızın 500. yıl dönümünde Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversitemizin temellerini atıyoruz." dedi.

Yüzyılların birikimini geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, ekonomi ve ticaret diplomasisiyle girişimcinin önünü açarak, Türkiye'yi küresel enerji haritasının merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

- "BÖLGEMİZDE ENERJİ İSTİKRARININ DAYANAĞI BİZİZ"

İş dünyasının önünü açarak 2022'de 254,2 milyar dolar ihracatla tarihi rekoru kırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde enerji istikrarının dayanağı biziz. Etkin ekonomi ve enerji diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nda refahımızı katlayacak, ülkemizin gücüne güç katacağız. Türk-İslam mührü 8 asırlık Yivliminareli Ulu Cami'den aldığımız ilhamla ecdadın 3 kıtaya adalet dağıtan mirasının getirdiği sorumlulukla İslam dünyasının ses ve nefesi oluyoruz. Kudüs'ten Arakan'a ve Saraybosna'ya, din kardeşimizin hakkını savunan biziz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçaklıklarla mücadele eden biziz. Medeniyet diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nda bir yandan İslam dünyasının sancaktarlığına, bir yandan Medeniyetlerin İttifakı'nı kurmaya devam edeceğiz. Bin yıllık Yörük yurdu Toros Dağıları'ndan, heybet, ihtişam ve sağlamlığından aldığımız ilhamla bekamızı korumada dirayetli duruyoruz. Ege'de, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da oldubittilere izin vermedik ve vermeyeceğiz. FETÖ'den DEAŞ'a, PKK-YPG'den Eş Şebab'a sahada terörizmle mücadele eden, Suriye'de terör koridorunu engelleyen biziz. Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizleyip, geri dönüşleri sağlayan da biziz."

Bakan Çavuşoğlu, milli diplomasiyle Türkiye Yüzyılı'nda, güvenliği sahada olduğu gibi masada da savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, insani ve vicdani diplomasiyle Türkiye Yüzyılı'nda daha adil bir dünya inşa edeceklerini aktardı.

Hiçbir engel tanımadan krizleri fırsata çevireceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerindeki dinamikleri sahada tespit ediyor, ön alıcı hamleler yapıyoruz. Herkes kabuğuna çekilirken öz güvenle yeniden Asya, Latin Amerika, Afrika açılımları yapabilen biziz. Girişimci diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nda, kıtasal açılımlarımızı daha da pekiştireceğiz, etki alanımızı genişleteceğiz. Şanlı Türk bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.