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Bakan Çavuşoğlu'ndan dizi setine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT'nin ilgiyle izlenen 'Gönül Dağı' dizisinin setine ziyarette bulundu.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 02:08 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan dizi setine ziyaret
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Çavuşoğlu, bir program kapsamında geldiği Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden "Gönül Dağı" dizisinin setini ziyaret ederek dizi ekibi ve oyuncularla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgi odağı olan dizinin ekibi ve dizide "Taner" karakterini canlandıran başrol oyuncularından Berk Atan'la bir süre sohbet etti.

Çavuşoğlu, dizi ekibine çalışmalarında başarılar dileyerek oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, ilçeden ayrıldı.

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