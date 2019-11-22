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Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonya'da yaşayan Türklere müjde! Anlaşma 1 hafta içinde imzalanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı. Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, pasaport ve kimliklerin yanı sıra artık ehliyet belgelerini de bu ülkedeki Türk misyonlarından alabileceği müjdesini veren Çavuşoğlu, 'Önümüzdeki bir hafta içinde anlaşmayı İçişleri Bakanlığımızla imzalayacağız.' dedi.

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Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Japonya'da, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haziran müjdesini verdiği Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğunun 5 ay gibi kısa sürede açıldığının altını çizdi.

Başkonsolosluğun açılması sürecine destek veren Türk ve Japon yetkililere teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, "Bugün, Türkiye'nin 246. temsilciliğini açıyoruz ve temsilcilik sayısı bakımından da dünyada ilk 5 içindeyiz." dedi.

- "EHLİYETLERİ DE YURT DIŞI MİSYONLARIMIZDAN ALABİLECEKSİNİZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nogaya Başkonsolosluğunun bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına ve Japonlara en iyi hizmeti vereceğini, ikili ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat anlayışıyla kesintisiz en iyi ve hızlı hizmeti yerinde verebilmektir. Artık bu hizmetler için Tokyo'ya gitmek zorunda değilsiniz. Artık birçok hizmet için Türkiye'ye gitmek zorunda da değilsiniz. Buradaki bir noter hizmetini artık posta yoluyla göndermek zorunda değilsiniz. Buradaki belgeyi, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki noter görebiliyor. Sizleri birçok zahmetten kurtardık."

Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, pasaport ve kimliklerin yanı sıra artık ehliyet belgelerini de bu ülkedeki Türk misyonlarından alabileceği müjdesini veren Çavuşoğlu, "Önümüzdeki bir hafta içinde anlaşmayı İçişleri Bakanlığımızla imzalayacağız. Bilgilere misyonlarımız da ulaşabilecek. Dolayısıyla iki hafta en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz." diye konuştu.

- "PALAU İLE SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI İMZALANACAK"

Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da bulunan Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile sivil havacılık alanında anlaşma imzalayacaklarını belirterek, "Biz, uzak yakın demeden, küçük büyük demeden tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışıyoruz. Türk Hava Yolları (THY) ile de dünyanın artık her yerinde varız." ifadelerini kullandı.

THY'nin Türkiye'nin gururu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, söz konusu anlaşmayla Asya-Pasifik bölgesine açılmış olacaklarını ifade etti.

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